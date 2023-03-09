Общество

Дагестан в четвертый раз примет всероссийский забег по горной местности «Dagestan Wild Trail-2023»

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Всероссийский забег по горной пересеченной местности «Dagestan Wild Trail-2023» в четвертый раз состоится в Дагестане.

Он пройдет 18-19 марта по территориям пяти горных районов республики: Лакского, Гунибского, Левашинского, Гергебильского и Унцукульского.

На старт четырех дистанций выйдут до 1900 участников, заявившихся на забег практически из всех регионов страны.

Дистанции забега: 15, 35, 65 и 120 км. Также организаторы мероприятия проведут детский забег на стадионе имени Елены Исинбаевой, где пройдет регистрация всех участников и выставка ЭСКПО.

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