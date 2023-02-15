Дагестан в 2023 году потратит на дорожную инфраструктуру на миллиард рублей больше, чем в 2022 году

О серьезном увеличении дорожного бюджета на 2023 год рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Магомед Тагиров в прямом эфире ЦУР.

По словам Тагирова, дорожные работы в регионе включены в государственную программу «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан», на которую в настоящее время предусмотрено около 15 млрд рублей.

До конца третьего квартала 2023 года за счет этих средств будет выполнено Строительство и реконструкция 40,7 км дорог. Ремонт дорог — 228,0 км. Ремонт и реконструкция мостов — 4 шт/557 м Содержание дорог — 7,5 000 км. Ремонт муниципальных дорог — 300 км. Отдельно, за счет реализации национального проекта БКАД, планируется Ремонт дорог в Махачикале — 12,3 км Будет отремонтировано 47,5 км местных дорог. Строительство двух автоматических станций весового контроля.

Источник: Дагестанская правда