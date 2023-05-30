Дагестан в 2023 году оказался лидером по спросу на активный туризм

Об этом сообщил глава комитета Российского союза туриндустрии по приключенческому туризму, гендиректор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

«Тенденцию к росту активного туризма мы прослеживаем с 2022 года. К примеру, в Дагестане темпы роста составили 44%, на Камчатке — порядка 20%, а Алтай достиг 14-процентного роста», — подчеркнул Вадим Мамонтов.

Вместе с тем, глава комитета выделил и необходимость создания в указанных регионах достаточной инфраструктуры, в том числе и мест размещения на ключевых объектах туризма, что и является некоторым сдерживающим факторов для еще большего роста потока гостей.

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