Экономика

Дагестан в 2023 году на развитие АПК получит из федерального бюджета более 2,2 млрд рублей

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Существенно вырастет в наступающем году господдержка овощеводства, картофелеводства, садоводства и мелиорации, уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Мухтарбий Аджеков.

«Объем средств из федерального бюджета в 2023 году на поддержку АПК республики увеличен на 504,6 млн рублей (129,3% к уровню 2022 года) и достиг более 2,2 млрд рублей. Существенное увеличение достигнуто по таким направлениям как развитие овощеводства и картофелеводства, садоводства и гидромелиорации», — сообщил министр.

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