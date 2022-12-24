Дагестан в 2023 году на развитие АПК получит из федерального бюджета более 2,2 млрд рублей

Существенно вырастет в наступающем году господдержка овощеводства, картофелеводства, садоводства и мелиорации, уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Мухтарбий Аджеков.

«Объем средств из федерального бюджета в 2023 году на поддержку АПК республики увеличен на 504,6 млн рублей (129,3% к уровню 2022 года) и достиг более 2,2 млрд рублей. Существенное увеличение достигнуто по таким направлениям как развитие овощеводства и картофелеводства, садоводства и гидромелиорации», — сообщил министр.