Дагестан в 2022г увеличил объемы производства зерна на 6,7%

Дагестан в 2022 году довел объемы производства зерна до 480 тыс. тонн, пишет «Интерфакс».

По данным пресс-службы, в 2021 году в республике произвели 450 тыс. тонн зерна. Таким образом, объем производства в прошлом году вырос на 6,7%.

Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств в 2022 году составила 372 тыс. га, что на 12 тыс. га больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что Дагестан в 2023 году направит на поддержку АПК 2,3 млрд рублей, из них 2,2 млрд рублей — средства федерального бюджета.