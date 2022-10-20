Дагестан в 2022г планирует ввести в оборот более 5 тыс. га неиспользуемых сельхозземель

Дагестан в 2022 году планирует ввести в оборот 5,077 тыс. га неиспользуемых сельхозземель, сообщила пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что по состоянию на 19 октября в республике введено 4,627 тыс. га пашни.

«Наибольшая площадь неиспользуемой пашни числится за Карабудахкентским — 5,179 тыс. га, Буйнакским — 4,58 тыс. га, Кизлярским — 4,101 тыс. га, Каякентским — 3,69 тыс. га, Акушинским — 3,599 тыс. га, Табасаранским — 2,69 тыс. га и рядом других районов. Основными причинами наличия неиспользуемой пашни в указанных районах являются отсутствие поливной воды, низкий уровень обеспеченности сельхозтехникой и плодородия пашни, мелкоконтурность земельных участков, засоленность и закустаренность земель», — приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия республики Мухтарбия Аджекова.

По его словам, земли сельскохозяйственного назначения имеют особый статус и занимают 86% площади регионального земельного фонда.

«В последние годы благодаря предпринимаемым системным мерам в республике наблюдается стабильный рост посевных площадей. В текущем году увеличены посевные площади под рисом на 5 тыс. га и под овощами открытого грунта и картофеля — на 2,2 тыс. га», — сказал Аджеков.

Он добавил, что значительную роль в этом сыграло завершение реконструкции Каргалинского гидроузла и строительство обводного рыбоходного канала, благодаря чему улучшилась подача поливной воды рисоводам Кизлярского и Тарумовского районов.

Источник: https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/dagestan-v-2022g-planiruet-vvesti-v-oborot-bolee-5-tys-ga-neispolzuemyh-selhozzemel