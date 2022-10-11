Дагестан в 2022 г. планирует собрать рекордный урожай риса — свыше 140 тыс. тонн

Дагестан в 2022 году планирует собрать рекордный урожай риса — свыше 140 тыс. тонн, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.

«Следует отметить, что в текущем году посеяно 32,2 га риса, что является абсолютным рекордом за все время выращивания данной культуры в республике. С данной площади предполагается получить более 140 тыс. тонн риса. Более 55% от данной площади приходится на хозяйства Кизлярского района», — отметил Шарипов.

По его словам, на сегодняшний день убрано 8,3 тыс. га, при урожайности 44,7 ц/га валовой сбор составил 36,9 тыс. тонн.

«Дагестанские рисоводы завершили подготовку рисоуборочной техники — из 141 единицы рисоуборочных комбайнов в исправном состоянии сегодня находятся 126 единиц или 90% машин», — добавил Шарипов.

По его словам, дефицита тракторов и сеялок не наблюдается, многие хозяйства используют разбросной посев риса, используя навесные центробежные разбрасыватели минеральных удобрений.

В то же время обеспеченность планировщиками составляет 65%, опрыскивателями — 63%, зерноуборочными комбайнами — 50%.

«Далеко не во всех хозяйствах имеются разбрасыватели минеральных удобрений, хотя в целом с учетом их высокой производительности (более 100 га/день) этими машинами рисоводство обеспечено», — добавил Шарипов, отметив, что всего в республике на сегодняшний день имеется в наличии 56,6 тыс. га инженерных рисовых систем.

Ранее Дагестан планировал в 2022 году собрать 135 тыс. тонн риса, завершить уборку в ноябре.

Источник: https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/dagestan-v-2022g-planiruet-sobrat-rekordnyy-urozhay-risa-svyshe-140-tys-t