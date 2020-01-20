Экономика

Дагестан в 2020 году нарастит объем сельхозпродукции на 1 млрд рублей

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В республике проводится целый комплекс мероприятий в целях повышения эффективности использования земельных участков сельскохозяйственного назначения и получения высоких урожаев в сельском хозяйстве. Так, в Дагестане  в 2019 году оборот сельскохозяйственной продукции превысил предыдущие показатели более чем на четыре процента, достигнув показателя в сто тридцать миллиардов рублей.

В 2020 году, как отметил заместитель председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абулмуслимов,  объемы производства продукции планируется увеличить еще на миллиард рублей. Столь высокие показатели можно получить путем возврата в сельскохозяйственный оборот двадцати тысяч гектар угодий и восстановив здесь мелиоративную сеть.

Абумуслимов заметил, что было выделено пятьсот миллионов рублей из бюджета республики на восстановление и реконструкцию мелиоративных сетей. Финансовые средства  в таком объеме  инвестируются в мелиоративный комплекс впервые за двадцать лет.

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