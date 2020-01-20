Дагестан в 2020 году нарастит объем сельхозпродукции на 1 млрд рублей

В республике проводится целый комплекс мероприятий в целях повышения эффективности использования земельных участков сельскохозяйственного назначения и получения высоких урожаев в сельском хозяйстве. Так, в Дагестане в 2019 году оборот сельскохозяйственной продукции превысил предыдущие показатели более чем на четыре процента, достигнув показателя в сто тридцать миллиардов рублей.

В 2020 году, как отметил заместитель председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абулмуслимов, объемы производства продукции планируется увеличить еще на миллиард рублей. Столь высокие показатели можно получить путем возврата в сельскохозяйственный оборот двадцати тысяч гектар угодий и восстановив здесь мелиоративную сеть.

Абумуслимов заметил, что было выделено пятьсот миллионов рублей из бюджета республики на восстановление и реконструкцию мелиоративных сетей. Финансовые средства в таком объеме инвестируются в мелиоративный комплекс впервые за двадцать лет.