Дагестан увеличивает производство продукции на душу населения республики

Абдулпатах Амирханов на заседании кабмина озвучил вопрос прогноза социально-экономического развития Дагестана на предстоящий год, а также на плановый период 2023-2024 гг.

В рамках обсуждения руководитель Минэкономразвития РД Руслан Алиев сообщил, что 2021 году валовый региональный продукт на 3% превышает прошлогодний показатель.

По его мнению, тенденция будет сохранена и в 2022 году: показатель возрастёт на 3,2%. Он отметил, что рост объёмов производства будет характерен всем отраслям экономической сферы Дагестана.