Дагестан увеличит экспорт товаров в Беларусь

20 октября 2022 года в Махачкале состоялась рабочая встреча дагестанских вице-премьеров Ризвана Газимагомедова и Наримана Абдулмуталибова с руководством РУП «Белтаможсервис» Республики Беларусь. В ходе встречи, которая состоялась в Доме Дружбы, обсуждались возможности и потенциал сотрудничества в сфере перевозок, а также укрепление торговых и экономических связей между Республикой Беларусь и Дагестаном.

По словам Ризвана Газимагомедова, за истекший период текущего года товарооборот между республиками вырос в два раза по сравнению с предыдущими показателями и составил 21 миллион долларов. В рамках встречи гендиректор РУП «Белтаможсервис» Вадим Бабарикин предложил вернуть авиа и железнодорожное сообщение между Махачкалой и Минском.

«Мы готовы восстановить поток в сфере туризма, образования, медицины и сельского хозяйства», — добавил Бабарикин. Выступая, Нариман Абдулмуталибов выразил уверенность, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс процессу дальнейшего сотрудничества между Дагестаном и Беларусью.