Дагестан упоминали и на круглом столе «Жилищно-коммунальный комплекс и энергетика» в рамках КИВ

Гендиректор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что уровень газификации регионов Северо-Кавказского федерального округа по состоянию на начало 2023 года достиг 91,9%. Это один из самых высоких показателей по России. Он высоко оценил инициативу создания Единых операторов теплоснабжения в регионах Северного Кавказа. Пилотные проекты ЕОТ реализуются в республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария.

Сергей Густов: «Создание единых операторов теплоснабжения – важная инициатива, которая позволит улучшить расчёты за потребленный газ со стороны теплоснабжающих организаций. На Кавказе очень хороший потенциал для догазификации. В уже газифицированных населенных пунктах находятся 39 тысяч домовладений, а значит, «Газпром» обязан построить газопроводы до границ земельных участков при наличии заявок от жителей. Уже подано 25 тысяч заявок, и мы исполним их в этом году».