Политика

Дагестан уделяет внимание детям Сирии

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Абдулпатах Амирханов 30 декабря вручил Рашиду Мирзаеву — первому замминистра промышленности и торговли Дагестана — медаль Минобороны России «За укрепление боевого содружества» за участие в гуманитарных миссиях.

Дагестан поддержал решение Минобороны РФ о гуманитарной помощи САР. Рашид Мирзаев сопроводил грузы с подарками для детей Сирии в города Дамаск и Хомс.

В рамках поездки он также принял участие в совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии, где обсуждались вопросы возвращения беженцев и реанимации мирной жизни в городе Дамаск.

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