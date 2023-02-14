Нацпроекты в РД

Дагестан участвует во всех 13 национальных проектах путем реализации 52 региональных проектов

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В прошлом году республика показала хорошие результаты в этом плане. Построены и отремонтированы сотни социальных объектов, закуплено новое оборудование и автотранспорт.

«Сегодня мы передаём автотранспорт, кареты скорой помощи и другие мобильные пункты для развития первичного звена здравоохранения – это очень важно. Благоустроены сотни дворовых территорий, отремонтировано большое количество улиц», – отметил руководитель республики в рамках заседания Совета по стратегическому развитию проектной деятельности в регионе.

По словам главы Дагестана, кассовое освоение составило более 90% от объема утвержденных назначений.

Сергей Меликов напомнил руководителям ведомств о необходимости наладить систематизированную работу для ежегодного улучшения показателей по нацпроектам.

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