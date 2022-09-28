Дагестан участвует в съемках проекта «Цвет нации»

В Дагестане проходят съемки проекта «Цвет нации», который реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

«Цвет нации» – это проект документальных фильмов о ярких представителях народов, населяющих территорию РФ. Каждый фильм – это история одного неравнодушного человека, а также подробности о его культуре и национальных традициях. Президент РФ объявил 2022 год Годом культурного наследия народов России, поэтому в проекте большое внимание уделяется этнической составляющей: национальной музыке, литературе, танцам, традиционным ремеслам.

Дамир Гайфуллин, генеральный продюсер проекта «Цвет нации»:

Мы разработали проект «Цвет нации», чтобы жители нашей страны лучше узнали друг друга и познакомились с разными культурами, которые существуют в России. Ведь мы все живем бок о бок на одной территории, но как мало мы знаем друг о друге.

В рамках проекта мы выпускаем 9 фильмов про разные национальности: калмыки, татары, аварцы, табасаранцы.

Героями фильмов станут:

Физули Сефербеков. Табасаранец.

Пытается сохранить ковроткачество – древний народный промысел табасаранов из Дагестана, который сейчас находится на грани исчезновения. Открыл кружок по ковроделию, помогает мастерам выйти в социальные сети, привлекает грантовое финансирование. Уверен, что в Дагестане ткут лучшие ковры в мире. Выполнял заказ для покупателей из США.

Муртазали Магомедов. Аварец.

Самый известный и талантливый гид в Республике Дагестан, почетный работник общего образования РФ. Развивает туризм в Дагестане: прокладывает новые маршруты, обустраивает тропы, обеспечивает освещение и интернет, строит гостевые дома в селах. Почетный консул Клуба путешествий Михаила Кожухова.

Асхабали Гасанов. Аварец.

В юности был трактористом, потом увлекся канатом. Сейчас Асхабали самый опытный канатоходец республики, руководитель цирковой студии, Заслуженный работник культуры. Выступал в Париже и завоевал гран-при. Несмотря на возраст (почти 70 лет) ходит по канату и продолжает обучать этому детей. Сохраняет традиции канатоходства — это древнее национальное искусство Дагестана, пишет стихи на родном аварском языке.

Эти герои — «цвет» нашей страны и гордость своей национальности.

Контактное лицо: Продюсер проекта Елизавета Дубоненко +7 926 665-40-25