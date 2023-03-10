Дагестан – стратегический партнер туристической выставки MITT 2023

С 16 по 18 марта в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» состоится ключевое событие российской туристической отрасли – Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023.

Второй год Республика Дагестан выступает в качестве стратегического партнера мероприятия. Для посетителей Минтуризма Дагестана подготовило большой стенд.

Программа стенда региона будет посвящена празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова.

На выставке ведомство расскажет о дагестанских туристских продуктах и народных художественных промыслах. Также на площадке состоятся презентация туристского маршрута «Легенды Дагестана» и подписание соглашений в сфере туризма с другими регионами.

Туроператоры, представители гостиниц и туристского-рекреационного комплекса республики представят туристские предложения и разыграют сертификаты на отдых в Дагестане.