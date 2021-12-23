Дагестан ставят в пример

Ставя в пример Республику Дагестан, член общественной палаты Чувашской Республики, председатель Родительского экспертного консультативного совета Комахидзе Альберт Сулейманович в своем комментарии о распоряжении Правительства РД о присуждении премий дагестанским школьникам, а также подготовившим их педагогическим работникам (тренерам) в размере 100 тысяч рублей, обращается:

«Уважаемые руководители регионов. Раз сегодня мы видим такую практику, хотелось бы внедрить во всех регионах данную практику, законодательно выйти с инициативой для выделения бюджетных средств в данном направлении, которая является большим подспорьем для наших с вами детей. Поощрение — важный рычаг в достижении цели, к которой нужно идти, стимул к знаниям и пониманию того, что твоё старание оценено на высоком уровне. Поздравляю всех стипендиатов, их наставников преподавателей и руководителей образовательных учреждений, в которых вы создали условия для получения высоких знаний», — говорится в тексте эксперта.

Приятно слышать добрые слова и отзывы о положительной практике в нашей республике, в пример другим регионам, от представителя общественной палаты Чувашской Республики.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»