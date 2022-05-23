Дагестан становится одним из самых популярных туристических направлений в России

Такое мнение выразил Глава Дагестана на своей странице в телеграм.

«Мы видим, как стремительно растёт пассажиропоток аэропорта, как за несколько месяцев заранее бронируют номера в наших гостиницах и главное – как тепло отзываются туристы о наших природных красотах, исторических памятниках и людях.

Сегодня в Дагестан прибыла руководитель Ростуризма Зарина Валерьевна Догузова.

В ближайшие дни мы обсудим дальнейшее развитие туризма в республике и те меры, которые сделают отдых у нас комфортным и безопасным», — отметил руководитель региона.