Общество

Дагестан становится одним из самых популярных туристических направлений в России

Оставить комментарий

Такое мнение выразил Глава Дагестана на своей странице в телеграм.
«Мы видим, как стремительно растёт пассажиропоток аэропорта, как за несколько месяцев заранее бронируют номера в наших гостиницах и главное – как тепло отзываются туристы о наших природных красотах, исторических памятниках и людях.

Сегодня в Дагестан прибыла руководитель Ростуризма Зарина Валерьевна Догузова.

В ближайшие дни мы обсудим дальнейшее развитие туризма в республике и те меры, которые сделают отдых у нас комфортным и безопасным», — отметил руководитель региона.

Также читают:

Астрахань одним из первых осуществил показ историч...
Новая выплата для семей с детьми
О проведении Всероссийской нейросети "Всемирный ма...
Уважаемые жители Агульского района!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.