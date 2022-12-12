Дагестан стал участником пилотного проекта, в рамках которого за счет федерального финансирования будет модернизирована система ЖКХ

Об этом Главе Дагестана Сергею Меликову доложил профильный министр Артур Сулейманов.

По его словам, такой подход позволяет избежать резкого роста ранее установленных тарифов на коммунальные услуги для населения: по программе субсидирования за счет федеральных средств часть затрат берет на себя Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения, созданный в целях обеспечения устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ.

При этом тариф на коммунальные услуги до 2026 года будет расти в пределах индексов изменения платы с учетом установленных индикаторов и обязательным контролем со стороны органов власти за повышением качества коммунальных услуг.