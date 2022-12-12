Экономика

Дагестан стал участником пилотного проекта, в рамках которого за счет федерального финансирования будет модернизирована система ЖКХ

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Об этом Главе Дагестана Сергею Меликову доложил профильный министр Артур Сулейманов.

По его словам, такой подход позволяет избежать резкого роста ранее установленных тарифов на коммунальные услуги для населения: по программе субсидирования за счет федеральных средств часть затрат берет на себя Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения, созданный в целях обеспечения устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ.

При этом тариф на коммунальные услуги до 2026 года будет расти в пределах индексов изменения платы с учетом установленных индикаторов и обязательным контролем со стороны органов власти за повышением качества коммунальных услуг.

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