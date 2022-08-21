Дагестан стал победителем грантового конкурса на первой смене «Машука»

На первой смене Всероссийского молодежного форума «Машук-2022» подвели итоги грантового конкурса Росмолодежи. Грантовую поддержку общую сумму 4,909 млн рублей получили 13 проектов участников «Машука».

В числе победителей — участник из Дагестана Амир Ахмедов. Перед экспертной комиссией он представил проект «БОРИСЬ ZA НАШИХ». На его реализацию дагестанец получал 250 000 рублей.

«Проект «БОРИСЬ ZA НАШИХ» направлен на спортивно-патриотическое воспитание, пропаганду физической культуры, здорового образа жизни, на создание площадки для реализации спортивных возможностей среди молодежи. Целью проекта является развитие патриотических качеств у допризывной молодежи и привлечение к занятиям физической культурой и спортом среди не менее 200 человек, посредством проведения с января — март 2023 года чемпионата среди студенческой молодежи по спортивной борьбе – грепплинг, посвященного памяти военнослужащим ВС РФ погибшим в спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины», — рассказал грантообладатель.

Стоит отметить, что форум «Машук» в этом году проходит в две смены с 13 по 27 августа. Его участниками также стали молодые люди из ЛНР и ДНР.