Дагестан стал первым в России по отгрузке мяса баранины

Об этом рассказал глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов на полях выставки овец и коз.

«Дагестан в последние годы удивляет всю Россию своими показателями в сельскохозяйственном комплексе. Например, в сфере овцеводства, в 2018 году мы отгрузили 8 тыс. тонн бараны, которая отвечает всем мировым стандартам. Такого никогда не было», — поделился глава кабмина.

По словам Абдулмуслимова, дагестанская баранина пользуется большим спросом на продовольственном рынке не только в России, но и за ее пределами. В настоящее время регион производит и отгружает более 30 тыс. тонн баранины, 10-15 тыс.тонн из них экспортируется в другие страны.

«Дагестан — это единственный регион в Российской Федерации, который отгружает такое количество мяса баранины. Для улучшения мясных качеств мы проводим селекционную работу путем скрещивания породы «Мясной Меринос» и дагестанской горной породы, но при этом мы сохраняем уникальность породы овцы.

Она должна сохранять приспособленность к горно-отгонной системе животноводства, которая распространена в республике», — отметил Председатель Правительства РД.