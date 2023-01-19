Дагестан стал первым в топ-10 регионов в сфере государственно-частного партнерства

Дагестан возглавил десятку наиболее активных регионов в государственно-частном партнерстве в сфере обращения с отходами.

Также в списке оказались Тюменская, Сахалинская, Псковская, Архангельская, Магаданская области, республики Чувашия, Мордовия, Алтай, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Это значит, что они активнее других заключают концессионные соглашения для строительства новых объектов инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

Эти концессии уже сейчас покрывают потребность перечисленных регионов в объектах, необходимых для достижения установленных национальным проектом «Экология» показателей: 100%-ной сортировки и сокращения захоронений ТКО вдвое. Чем быстрее в регионах будут построены объекты, тем быстрее они выполнят национальные показатели — а значит, все ТКО, образующиеся в регионе, которые можно переработать, будут переработаны.

Список составил Российский экологический оператор. «Концессионные соглашения — это основной инструмент инвестиций в отрасль обращения с ТКО. Концессии круто изменили рельеф последовательного финансирования крупных инфраструктурных объектов.