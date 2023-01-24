Платежная система «Мир» и Правительство Дагестана запускают проект «Карта туриста».

Комментируя данный проект, политолог, директор Республиканского центра русского языка и культуры Луговой Руслан Александрович отмечает: «Интересная инициатива. Эта мера действительно выгодна для туриста. Как только появится соответствующий сервис, я сам обязательно зарегистрируюсь, так как люблю ездить по Дагестану с семьей, особенно летом. Правда, в большинстве случаев с оплатой, приходится расплачиваться наличными деньгами. Это касается как мест общепита, так и придорожных магазинов. В лучшем случае принимают безналичный перевод на личную карту. Возможно, эта мера стимулирует коммерсантов выйти на режим оплаты по карте, но в этом случае, для них должны быть какие-то стимулирующие фишки».

Дагестан стал первым регионом, в котором запущен проект «Карта туриста» для российских путешественников. Учитывая огромный потенциал развития внутреннего туризма в республике, здесь этот проект особенно перспективен.

По данным Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан, уже более тысячи предприятий изъявили желание принять участи в данном проекте. Эти организации туристической индустрии, безусловно, получат конкурентное преимущество, так как путешественники еще до приезда в регион будут ориентированы на них. Для туристов данный проект привлекателен и с финансовой точки зрения (кешбек в среднем 10-15%).

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»