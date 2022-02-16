Дагестан стал одним из наиболее популярных туристических направлений России

За два года пандемии Дагестан стал популярным туристическим направлением.

За этот период туристический поток в регион вырос до миллиона человек, а пассажиропоток аэропорта «Уйташ» превысил показатель в два миллиона человек.

В числе других мероприятий, которые привели к раскрытию туристического потенциала республики, внимание к Дагестану со стороны трэвел-блогеров. В том числе в ноябре 2020 года в открытый доступ вышла программа «Орел и решка», которую снимали в Дагестане. Данный выпуск стал самым просматриваемым за всю историю выхода данной передачи.

Это положительно сказалось на регионе в целом и на отдельных сферах его экономики. Так, выросло количество точек вылета в столицу Республику Дагестан. Кроме того, в сервисе бронирования авиабилетов, Махачкала поднялась с девятого на шестое место.

Данная тенденция положительно сказалась на местном бизнесе. Возможности для заработка смогли для себя открыть простые жители горных дагестанских аулов. Аутентичность их домов и условий быта имеет особую прелесть. Новые возможности материального заработка замедлили отток местного населения из сел в городские агломерации, более того, есть граждане, которые решили вернуться в село на постоянное место жительства.

По словам директора по маркетингу туристической компании «Этнотревел» Саида Исаева, причина роста неподдельного интереса к Дагестану в том, что этот регион обладает уникальными природными и климатическими условиями, историческими и культурными достопримечательностями.

Интерес со стороны туристов к республике, способствовал тому, что жители республики также смогли более внимательно оценить возможности региона, реализовав свои креативные идеи. Ярким примером этого стал проект Ахмеда Ибрагимова по возрождению села Старый Сивух Гумбетовского района. Инвестиции в реализацию данного проекта составили двадцать миллионов рублей. Немее амбициозным является и проект «Чох Россо», в рамках реализации которого дагестанский бизнесмен Зиявудин Абдурахманов планирует построить в Гунибском районе бутик-отель на сорок номеров, который сможет принять первых посетителей уже летом этого года.

Эти и другие проекты призваны поднять туристический сервис в республике на новый уровень. Кроме того, это прекрасная возможность изведать неизведанный Дагестан, представить его красоты и неповторимый мультикультурализм всему миру.