Дагестан стал лидером в рейтинге регионов по рынку труда

Согласно исследованию экспертов РИА Рейтинг, в прошлом году в 45 регионах России число занятых увеличилось, а в 40 — сократилось. В Дагестане работающих граждан стало больше на 92,5 тысячи.

Второе и третье места занимают Алтайский край, где занятость за год выросла почти на 68 тысяч человек, и Ленинградская область — прирост составил 59,4 тысячи. В Ингушетии доля безработных в 2022 году составляет 28,7%, в Дагестане – 12,2%, а в Карачаево-Черкесии — 9,9%. При этом численность занятых за прошлый год в Дагестане подросла на 8%.

Источник: Мирмол