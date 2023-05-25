Дагестан стал лидером по приключенческому туризму

Дагестан успел создать сильные «бренды», такие как Сулакский каньон, отметил в эфире НСН глава комитета Российского союза туриндустрии по приключенческому туризму, гендиректор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

По его словам, сфера активного, приключенческого туризма растет. Среди самых популярных направлений: Дагестан, Алтай, Карелия, Кольский полуостров, Камчатка, Сахалин и Курильские острова.

«В прошлом году по некоторым направлениям мы наблюдали большие цифры роста: доходило даже до 150%. Также росли такие известные и привлекательные направления, как Камчатка (на 20%), Алтай (на 14%). Дагестан вырос в прошлом году на 44%. Если говорить про самые популярные туры – это, прежде всего, Дагестан. Он успел создать сильные бренды: Сулакский каньон, Дербент… Люди, слыша эти названия, видят эти картинки и стремятся поехать на эту территорию», — сказал Вадим Мамонтов.