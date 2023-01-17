Дагестан стал лидером по отправке гумпомощи для нужд военнослужащих в зоне СВО

Дагестан стал лидером по отправке гуманитарной помощи для нужд военнослужащих в зоне специальной военной операции и мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Такая работа проводится на постоянной основе. К гуманитарной миссии подключились все местные отделения партии «Единая Россия», органы власти и общественные организации. Создан оргкомитет по сбору с участием руководителей более 100 общественных организаций республики. По поручению главы Дагестана Сергея Меликова во всех 52 местных отделениях «Единой России» были открыты пункты сбора гумпомощи. Общими усилиями они отправили 1128,3 тонн груза для гражданского населения и более 126 тонн для военнослужащих. К этой миссии присоединились многие заводы и фабрики республики, которые наладили выпуск продукции, необходимой для наших военнослужащих. Среди них предприятия легкой промышленности: ООО «Надомник», ООО «Бофф», ООО «ДОФ+» и ООО «Армада». Швейная фабрика имени Имама Шамиля в Избербаше наладила производство экипировки для военнослужащих. Продукция для нужд российской армии изготавливают и простые женщины — мастерицы. Общими усилиями на конец 2022 года было направлено более 2,5 тысяч тонн гуманитарной помощи. «С первых дней спецоперации дагестанцы поддерживают военнослужащих на передовой и жителей новых территорий России. Мы можем гордиться не только героизмом наших военнослужащих, но и человечностью и добротой простых дагестанцев», — сказал Меликов. 25 января Сергей Меликов ответит на вопросы граждан в рамках «прямой линии». Это будет открытый и честный разговор. Задать вопрос или обратиться с просьбой к главе региона сможет каждый житель Дагестана на сайте http://voprosmelikovu.ru/.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/dagestan-stal-liderom-po-otpravke-gumpomoshhi-dlja-nuzhd-voennosluzhashhih-v-zone-svo/