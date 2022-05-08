Дагестан совместно с Калмыкией выводят новую породу овец

Абдулмуслим Абдулмуслимов, принявший участие в межрегиональном семинаре «Эффективность межпородного скрещивания овец мясного направления» и являющийся инициатором работы над выводом овец с улучшенными мясными показателями, отмечает, что уже предпринятые шаги к сохранению и улучшению мясных характеристик дагестансикх горных овец. Достигнуты результаты путем скрещивания дагестанской горной породы овец с российским мясным мериносом.

Сообщается, что на базе агрофирмы «Согратль» уже содержится выращенное поголовье — помесь первого и второго поколений, которые отличаются улучшенными мясными и шерстными качествами.