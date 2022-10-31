Образование

Дагестан совместно с Дневник.ру создаст цифровую образовательную платформу

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Дагестан и Дневник.ру создадут цифровую образовательную платформу согласно соглашению, заключённому на 10 лет, что предположительно сэкономит 50 млн.рублей. Платформа будет рассчитана на автоматизацию всех образовательных процессов. С одной стороны данный процесс может оказаться прогрессивным и эффективным, с другой — нагрузит образовательные учреждения дополнительной нагрузкой, предполагающей ведение и электронной и бумажной документации. Особенно остро с проблемой столкнутся школы отдалённых сельских районов, где костяк коллектива — сотрудники зрелого возраста, плохо владеющие ПК.

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