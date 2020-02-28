Дагестан сократил госдолг на 500 млн рублей

Совокупный объем госдолга доходит до 10 млрд рублей. В министерстве финансов региона сообщают, госдолг Дагестана на начало этого года зафиксирован на отметке 9 млрд 327 млн рублей. В эту сумму входят и невозвращенные бюджетные кредиты, и госгарантии.

Ранее Минфин РД сообщал, что в 2020 году сумма долга сократится на 10%. На январь 2021 года сумма долга запланирована в размере 8,3 млрд рублей.

Есть прогноз на снижение на 937 млн рублей. До 2022 года финансисты прогнозируют устойчивое уменьшение долга.