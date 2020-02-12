Политика

Дагестан сокращает количество недостроя

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Всего в республике 2166 незавершённых объектов. На их завершение потребуется до 43 млрд рублей. В 2019-2020 годах возобновили финансирование строительства 109 объектов. Часть недостроя финансировалась по ФЦП «Жилище» и «Юг России».

Это: очистные сооружения Дагестанских Огней, Хасавюрта, Буйнакска, Избербаша и Махачкалы. По словам первого заместителя председателя правительства РД Гаджимагомеда Гусейнова, на их завершение нужно еще 7 млрд рублей.

Владимир Васильев рассказал, что часть объектов республика уже финансирует за счет увеличившихся доходов регионального бюджета. Руководитель республики потребовал от  глав районов и городов провести инвентаризацию незавершенных объектов и поручил Председателю Правительства отслеживать ситуацию.

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