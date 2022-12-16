Дагестан сохранил 98% выведенного молодняка ягнят

По итогам окотной кампании текущего года, сохранность ягнят в животноводческих хозяйствах Дагестана достигла 98%, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Мухтарбий Аджеков.

Он напомнил, что дагестанская баранина остается брендом республики, который не нуждается в рекламе. В регионе растет количество современных убойных и перерабатывающих цехов. Ежегодно в Дагестане производится около 40 тыс. тонн баранины, примерно половина от этого объема экспортируется в другие регионы России и за пределы страны.