Дагестан сможет конкурировать в сфере туризма с другими регионами России и с ближним зарубежьем

В 2022 году Дагестан ожидает небывалый приток туристов. Республика привлекает все больше новых гостей. По первоначальным прогнозам, количество туристов в этом году увеличится как минимум в два раза. В 2021г. Дагестан посетили более миллиона туристов, то в 2022г. ожидается не менее двух миллионов. Уже полностью забронированы гостевые дома в селах и районах на наиболее популярных маршрутах (Гуниб, Хунзах, Мочох, Матлас, Дербент, Сулакский каньон, Избербаш)

Приезд в Дагестан руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, её встреча с Главой региона Сергеем Меликовым и заключение соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Дагестан, Ростуризмом и туроператорами FUN&SUN и «Интурист», придадут новый импульс развитию туризма в регионе, содействует улучшению социально-экономической ситуации и со временем в сфере туризма Дагестан сможет конкурировать с другими регионами России и с ближним зарубежьем .

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула «