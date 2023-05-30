Дагестан с начала 2023г. в 5 раз увеличил гарантийную поддержку бизнеса

Субъекты малого и среднего предпринимательства в Дагестане с января по май 2023 года получили господдержку в виде поручительства на сумму 505,6 млн рублей, сообщили РБК Кавказ в Агентстве по предпринимательству и инвестициям республики.

По данным агентства, за тот же период 2022 года общая сумма предоставленных поручительств составляла 106,3 млн рублей. Таким образом, показатель вырос в пять раз.

«С начала года меры господдержки в виде госгарантий и поручительств уже оказаны свыше 140 предпринимателям, в том числе в виде льготных кредитов на сумму почти 1,7 млрд рублей», — пояснили в Агентстве по предпринимательству и инвестициям региона.

Отдельно малый и средний бизнес Дагестана с начала года получил 95,5 млн рублей в рамках 22 заключённых лизинговых сделок на приобретение нового оборудования для действующих производств.

Всего, по данным собеседника издания, на 2023 год в бюджете республики на поддержку малого и среднего бизнеса заложено порядка 500 млн рублей.

Как РБК Кавказ сообщал ранее, общая сумма господдержки бизнеса Дагестана в текущем году возросла в три раза.

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