Экономика

Дагестан с каждым годом приобретает славу туристского региона

Оставить комментарий

Комментируя успех Дагестана во всероссийском туристическом конкурсе «Маршрут построен» программы «Больше, чем путешествие», старший преподаватель кафедры международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС Ростовской области, Васюта Евгения Александровна отмечает:
«Считаю, что нахождение Республики Дагестан в числе лидеров Всероссийского конкурса «Маршрут построен» вполне закономерно. Стоит обратить внимание, что представленный туристический маршрут включает ключевые культурные памятники региона, что, безусловно, является важнейшим компонентом туристической привлекательности. Но в первую очередь речь идет о развитии молодежного и образовательного внутреннего туризма, предполагающего целый комплекс поощрительных поездок для активных участников, финалистов и победителей проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание». Подчеркну, что очень ценно, что помимо комплексной экспертной оценки, данный маршрут получил и народное призвание, которое подтверждено теми голосами, которые были отданы за данное туристическое направление. Уверена, Республика Дагестан, не остановится на достигнутом и продолжит совершенствовать существующие и создавать принципиально новые региональные туристические маршруты, чтобы в следующем году выйти в ТОР-5 данного всероссийского мероприятия».

Приятно читать столь лестный отзыв про нашу республику от преподавателя высшей школы соседней области.

Туристический маршрут по региону включил в себя не только природные и исторические объекты, но и практические занятия, предусматривающие приобщение к богатым культурным традициям дагестанских народов.
Конечно, туристская инфраструктура ещё далека от совершенства, нам есть куда расти, но отрадно то, что Дагестан с каждым годом приобретает славу туристского региона.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»

Также читают:

В Дагестане до конца 2022 года завершат капитальны...
Тарнаирские очистные заработают на полную мощность
Общий уровень контрактации по госпрограммам и нацп...
Более восьмидесяти пяти тысяч человек использовали...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *