Комментируя успех Дагестана во всероссийском туристическом конкурсе «Маршрут построен» программы «Больше, чем путешествие», старший преподаватель кафедры международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС Ростовской области, Васюта Евгения Александровна отмечает:

«Считаю, что нахождение Республики Дагестан в числе лидеров Всероссийского конкурса «Маршрут построен» вполне закономерно. Стоит обратить внимание, что представленный туристический маршрут включает ключевые культурные памятники региона, что, безусловно, является важнейшим компонентом туристической привлекательности. Но в первую очередь речь идет о развитии молодежного и образовательного внутреннего туризма, предполагающего целый комплекс поощрительных поездок для активных участников, финалистов и победителей проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание». Подчеркну, что очень ценно, что помимо комплексной экспертной оценки, данный маршрут получил и народное призвание, которое подтверждено теми голосами, которые были отданы за данное туристическое направление. Уверена, Республика Дагестан, не остановится на достигнутом и продолжит совершенствовать существующие и создавать принципиально новые региональные туристические маршруты, чтобы в следующем году выйти в ТОР-5 данного всероссийского мероприятия».

Приятно читать столь лестный отзыв про нашу республику от преподавателя высшей школы соседней области.

Туристический маршрут по региону включил в себя не только природные и исторические объекты, но и практические занятия, предусматривающие приобщение к богатым культурным традициям дагестанских народов.

Конечно, туристская инфраструктура ещё далека от совершенства, нам есть куда расти, но отрадно то, что Дагестан с каждым годом приобретает славу туристского региона.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»