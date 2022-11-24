Дагестан решает вопрос установки тарифов на вывоз мусора

Под руководством председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова 23 ноября прошло заседание по вопросу установки тарифов и организации вывоза ТКО. Проблемы сферы и актуальные вопросы озвучил врио министра природных ресурсов и экологии Абдула Умаханов. Он отметил сложность ситуации в обращении с ТКО в Махачкале и Каспийске, а также в вопросе установления предельных тарифов в обращении с мусором. Он отметил, что для полноценной реализации региональными операторами работ в обращении с ТКО в 2023 году требуется своевременно определить тарифы.