Дагестан решает проблемы с газоснабжением

Об этом Васильев заявил на еженедельном совещании с руководителями министерств, главами районов и газовых компаний.

В Каякентском районе газ не доходил до людей по той причине, что топливо уходило на отопление теплиц. В результате тысячи человек остались без тепла.

Владимир Васильев назвал недопустимой ситуацию, когда люди мерзнут в минусовую температуру. Глава республики призвал работать на перспективу.

Инвентаризация поможет определить точное количество теплиц и их налоговый статус. Главы муниципальных образований должны решать проблемы на местах, в том числе и связанные с нарушениями охранных зон магистральных газопроводов.