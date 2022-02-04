Дагестан решает проблему жилья для бродячих животных

За 2021 год на территории 52 муниципалитетов Дагестана насчитано более 51 тысячи бродячих собак и кошек. В республике часто возникают ситуации, когда бесхозные собаки нападают на людей, в частности на детей.

По сообщению зампредседателя Комитета ветеринарии РД Сергея Попандопуло, муниципалитеты должны предоставить наиболее достоверную информацию по численности бродячих животных для соответствующего финансирования мероприятий по отлову, содержанию, лечению и кастрации животных.

Приюты для животных сейчас уже действуют в Махачкале, Южно-Сухокумске, Буйнакске, Бабаюртовском и Дербентском районах. Планируется их создание в 6 остальных городах республики.