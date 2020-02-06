Дагестан растет в Национальном индексе развития цифровой экономики

Место Дагестана в индексе цифровой экономики обсудили в среду на заседании Правительства. Минкомсвязь России формирует Национальный индекс развития цифровой экономики. Цифровое развитие субъектов федерации измеряется по специальным индикаторам.

Руководитель Минкомсвязи РД рассказал, что методика для вычисления рейтингов до конца не доработана. Сергей Снегирев отметил, что организации республики не отмечают непонятные им пункты при заполнении установленной формы. В связи с чем Министерство намерено разъяснять эти пункты для улучшения позиций субъекта в рейтинге.

Председатель Правительства Артём Здунов поручил министру сотрудничать с Дагстатом для выполнения названных задач.