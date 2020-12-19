Дагестан расширяет резерв коек под больных коронавирусом

Заблеваемость коронавирусом в Дагестане продолжает расти, в связи с чем по поручению руководителя Министерства здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова количество коек в ковидных стационарах увеличено до 4337 единиц. Около двух тысяч коек — с кислородным обеспечением. Также выделено около 70 коек для долечивания ковидных пациентов. В последствии это количество планируется увеличить. Стационар долечивания развернут на базе Республиканской детской больницы, которая в первую волну являлась ковид-стационаром. На данный момент специалисты здесь подготовлены к помощи пациентам с внебольничной пневмонией и COVID-19, однако направлять сюда будут тех пациентов, которым требуется реабилитация.

Следует отметить, что на 18 декабря 2020 года в ковид-стационарах лечится около 3500 пациентов. Более полутора тысяч лечатся амбулаторно.