Дагестан проявил особую заботу о взрослом поколении открытием любопытного центра

Центр общения старшего поколения — так называется зона сосредоточения занятий (досуговых, образовательных, социальных) для людей старшего возраста. Здесь будут проводиться различные тематические встречи, конкурсы, беседы, обучающие занятия. Для досугового времяпрепровождения пенсионерам будут доступны настольные игры, зона кино.

Открытие центра прошло сегодня с участием Абдулмуслима Абдулмуслимова. Управляющий Социальным фондом Магомед Исаев говорит, что в Махачкале проживает порядка 125 тысяч пенсионеров, которым нужен активный и насыщенный образ жизни.