Дагестан противодействует росту цен

Для недопущения необоснованного роста цен Сергеем Меликовым создан Оперштаб по обеспечению устойчивого развития экономики Дагестана с учётом сложившейся ситуации с введением санкций.

В этой связи Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов совместно с представителями ведомств проинспектировали рынки Махачкалы на факт повышения цен, отсутствия дефицита продуктов и панического ажиотажа по скупке товаров первой необходимости и продуктов питания.

По факту мониторинга цен и общения с продавцами рынка N6 города повышение цен зафиксировано только на сахар, муку, цитрусовые, а также несколько повысилась цена на картофель. Остальные продукты доступны в том же ценовом сегменте, что был до введения санкций.