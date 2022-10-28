Дагестан признан успешным в развитии экологической политики

Денис Буцаев отметил высокий и эффективный темп работы дагестанкой команды в области создания условий по обращению с ТКО. «Во время наших первых встреч не было ни земельных участков, ни территориальной схемы, ни понимания того, какой мощности объекты необходимо построить. Сегодня есть уже проектные решения, которые прошли экспертизу», — оценил он деятельность властей. Та система обращения с ТКО, которая реализуется в Дагестане, предполагает обработку 950 тысяч тонн мусора в год, также создается три объекта размещения мощностью в 570 тасяч тонн. В Хасавюрте появится мусоросортировочный комплекс на 250 тыс. тонн в год, в Карабудахкентском районе — на 500 тасяч тонн, в Дербентском — на 200 тысяч тонн.