Дагестан присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания»

22 июня 2023 года, в День памяти и скорби, в 12:15 по московскому времени, на всей территории Российской Федерации проводится Всероссийская акция «Минута молчания» в память о 27 миллионах граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Россияне повсеместно вспомнят своих родных и близких, павших в битвах самой кровопролитной войны 20 века, а также тех, кто не щадя себя, трудился в тылу во имя Великой Победы.

В эту минуту будет прервано вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов.

Предлагаем также присоединиться к акции и всем неравнодушным — прекратить на одну минуту работу касс в торговых точках и предприятий, где позволяет технологический цикл, остановить общественный и личный транспорт на улицах.