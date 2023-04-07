Дагестан присоединится к всемирной акции «Тотальный диктант 2023»

Она стартует завтра, 8 апреля, в 14:00. Автором тотального диктанта в этом году стал писатель Василий Авченко. Участники напишут текст о путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

В мероприятии примут участие сотни тысяч жителей российских городов и сёл и русскоязычные жители зарубежных стран.

Региональным координатором акции в Дагестане традиционно выступает Республиканский центр русского языка и культуры Министерства по национальной политике и делам религий.

Диктант одновременно состоится на следующих площадках в Махачкале:

Республиканский центр русского языка и культуры (М. Гаджиева, 170, 1 этаж);

Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова» (Р. Гамзатова, 43);

Дагестанский государственный педагогический университет (ул. Ярагского, 57в);

Коворкинг-центр «Точка кипения» (Дагестанский государственный университет, ул. Батырая,1);

Исторический парк «Россия – моя история» (пр. И. Шамиля, 31г);

Узнать информацию об остальных площадках в городах и районах республики можно по ссылке и на сайтах муниципалитетов Дагестана.