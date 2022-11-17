Дагестан присоединится к правовому диктанту

Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Основная тематика вопросов: Конституция Российской Федерации, трудовые, гражданские, семейные права, права соотечественников. Принять участие в тестировании может любой желающий на сайте юрдиктант.рф (https://юрдиктант.рф/ ).

Контрольная работа состоит из 40 вопросов, на ответы выделяется 60 минут. По завершении теста каждый участник получает сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.