Разное

Дагестан присоединится к международной акции «Синий платочек Победы»

Оставить комментарий

Дагестан станет одним из активных участников международной акции «Синий платочек Победы», сообщили организаторы мероприятия – благотворительный фонд «Русская земля». Как сказали инициаторы акции, данное мероприятие приобрело статус традиционной, так как главный атрибут «синий платочек» олицетворяет верность и мирное небо. Одним из участников акции станет город Каспийск, в главном парке и сквере которого по улице Халилова состоится праздничное мероприятие. Предполагается проведение массового флешмоба в канун очередной годовщины Дня Победы, а также раздача волонтерами синих платков. «Эта акция стоит наряду с не менее важными мероприятиями, как “Георгиевская ленточка” и “Бессмертный полк”. Мы видим, что число городов и участников, желающих присоединиться к акции, с каждым годом растет. Все это говорит о том, что люди чтут и бережно хранят память о подвиге советского народа», – сообщили организаторы акции. Также собеседник издания отметил, что акция проходит более чем в 30 городах России.

Источник: http://mirmol.ru

Также читают:

Федеральный инклюзивный форум «Живые инклюзивные п...
Конкурс госрекламы "Импульс" собрал рекордное коли...
Правительство России расширило лимит по программе ...
Врач назвал способы не заразиться коронавирусом от...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *