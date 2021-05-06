Дагестан присоединится к международной акции «Синий платочек Победы»

Дагестан станет одним из активных участников международной акции «Синий платочек Победы», сообщили организаторы мероприятия – благотворительный фонд «Русская земля». Как сказали инициаторы акции, данное мероприятие приобрело статус традиционной, так как главный атрибут «синий платочек» олицетворяет верность и мирное небо. Одним из участников акции станет город Каспийск, в главном парке и сквере которого по улице Халилова состоится праздничное мероприятие. Предполагается проведение массового флешмоба в канун очередной годовщины Дня Победы, а также раздача волонтерами синих платков. «Эта акция стоит наряду с не менее важными мероприятиями, как “Георгиевская ленточка” и “Бессмертный полк”. Мы видим, что число городов и участников, желающих присоединиться к акции, с каждым годом растет. Все это говорит о том, что люди чтут и бережно хранят память о подвиге советского народа», – сообщили организаторы акции. Также собеседник издания отметил, что акция проходит более чем в 30 городах России.

Источник: http://mirmol.ru