Дагестан присоединился к Всероссийской хоровой акции, посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации

В примечательных местах Кизляра и Махачкалы хоровые коллективы исполнили в честь праздника Гимн России.

Напомним, один из самых важных государственных праздников страны – День Государственного флага – отмечается с 1994 года. Подчеркивая объединяющее значение символики, Глава Дагестана Сергей Меликов отметил в своем поздравлении: «Государственный флаг объединяет нас в моменты радостных событий и тяжелых испытаний. Сегодня, когда решаются задачи исторического масштаба, мы по-особенному ощущаем важность таких знаковых скреп, объединяющих наше общество, подпитывающих то пронзительное чувство Родины, которое не раз помогало нашему народу выстоять перед трудностями».