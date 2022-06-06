Дагестан присоединился к  Всероссийской акции «Марафон зеленых дел»

5 июня в Махачкале прошла экологическая акция «Марафон зеленых дел», приуроченная к Всемирному дню охраны окружающей среды. Мероприятие проходило на двух локациях: в посёлке Турали была проведена акция «Пластик сдавайся» по уборке прибрежной полосы, в ходе которой вывезена целая машина мусора. Одновременно на площадке исторического парка Россия -моя история были организованы конкурс творческого рисунка на тему охраны окружающей среды, тематическая лекция «Уникальные памятники природы Дагестана» и эколого-познавательная викторина, в которой смогли принять участие все желающие.

Открывая официальную часть мероприятия Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РД Абдулла Умаханов отметил, что цель Марафона привлечь как можно больше людей в экологические акции. «Наш Дагестан прекрасен и уникален по своему природному разнообразию, но к сожалению, пока ещё имеются и экологические проблемы, решать которые предстоит всем вместе: природоохранным ведомствам, общественникам, волонтерам и просто неравнодушным гражданам нашей республики! И конечно же особенная роль здесь отводится нашему подрастающему поколению, учащимся школ и вузов, которые всегда активно поддерживают все экологические акции! Вместе мы сделаем наш Дагестан самой чистой и зеленой республикой!»- отметил Абдулла Умаханов. От Минприроды Дагестана участникам Конкурса творческого рисунка были вручены подарочные наборы, а победители отмечены Грамотами. Кроме того, Почётными Грамотами ведомства были отмечены преподаватели и сотрудники Института экологии и устойчивого развития ДГУ, которые всегда активно организовывают и принимают участие в экологических акциях.

Добавим, что организаторами акции выступили Министерство природных ресурсов и экологии РД и Институт экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета при поддержке Министерства образования и науки РД, Министерства по делам молодежи РД, Исторического парка «Россия – моя История» и администрации г. Махачкалы.