Дагестан присоединился к празднованию Всемирного Дня Туризма

Всемирный День Туризма – праздник, объединяющий миллионы увлеченных людей, идущих навстречу новым впечатлениям и путешествиям. В этот день победители и финалисты туристического конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с партнерами проекта и регионами в разных городах страны провели около ста мероприятий для жителей страны, в том числе и в Дагестане.‍

«Мы живем в непростое время, но я не секунды не сомневаюсь в том, что это ещё и время больших возможностей, особенно для развития внутреннего туризма и индустрии гостеприимства. Помочь людям открыть новые горизонты, обрести полезные знания, и, конечно, дать возможность путешествовать по нашей прекрасной стране – одни из важных задач, которая ставит перед собой президентская платформа «Россия – страна возможностей» и добрый, важный, значимый проект «Мастера гостеприимства», объединяющий увлеченных работников индустрии сервиса и туризма», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется с 2019 года. За три года проекта к участию присоединились более 87 тысяч человек, желающих развивать туризм в стране. Главная задача конкурса – познакомить и объединить одной идеей людей индустрии туризма из разных регионов России, создать условия для их обучения, обмена опытом, творческих коллабораций.

«В День туризма отдельные слова поздравлений и благодарности хочется выразить Мастерам гостеприимства. Друзья, вы делаете большое дело, по-новому открываете для своих туристов территории страны и рассказываете всем, что Россия – место с безграничными возможностями для отдыха, путешествий и вдохновения. Хочу отметить, что за годы реализации проекта участники нашего конкурса стали большой туристической семьей, попав в которую ты можешь находить друзей и единомышленников, совершенствовать свои компетенции, профессионально расти и реализовывать самые яркие идеи. Уверен, что наша семья с каждым годом будет расти и крепнуть», – подчеркнул руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

«Туризм – это про впечатления» – с таким кратким посылом выступили Мастера гостеприимства в День туризма. Этот девиз транслировался на бесплатных экскурсиях, мастер-классах, акциях и других событиях в городах страны.

В Дагестане прошла акция «Всегда вместе», инициатором которой стал финалист конкурса «Мастера гостеприимства», главный редактор газеты «Сарихум» Даниял Гаджиев. Акция была организовала совместно с Национальной ассоциацией гостеприимства Северного Кавказа, заповедником «Дагестанский». Для детей военнослужащих, которые принимают участие в СВО и мобилизованных прошла экскурсия на высочайшую в мире одиночную песчаную гору — бархан Сарихум. Помимо восхождения на сам бархан, для ребят были открыты двери всех объектов заповедника: музея, визит-центра, центра реабилитации раненых птиц. Кроме экскурсии, детей ждала яркая программа с катанием на лошадях, квадроциклах и узбекским пловом в больших казанах.

«Мы должны показать детям как красив их родной край, как красива Россия, которую их папы защищают! Родина — это все мы: земляки, соседи, друзья и родственники, которые всегда будем рядом и поддержим в любую минуту. Давайте во всех регионах России уделим немного внимания этим детишкам, чтобы через них передать в семьи заряд позитивной энергии, который им крайне необходим!», – подчеркнул инициатор акции, финалист конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Даниял Гаджиев.

Даниял также отметил, что главным лейтмотивом мероприятия стало желание показать детям как красив их родной край, открыть для ребят новые грани региона, показать, что необходимо его беречь. Акция продолжится и в будущем.

«В День туризма мы решили раскрыть красоту Дагестана для детишек наших героев, участвующих в СВО. К нам гости едут со всего света, а многие дагестанцы умудряются ни разу не побывать даже в самых популярных местах республики. Сегодня мы открыли для многих бархан Сарихум. Спасибо заповеднику «Дагестанский» за великолепную экскурсию», – отметила Президент Национальной ассоциации гостеприимства Северного Кавказа Сефижат Магомедрасулова.

Послы гостеприимства – победители конкурса «Мастера гостеприимства», амбассадоры регионов провели бесплатные экскурсии более чем в 20 регионах России от Калининграда до Камчатки. В Ярославле, Ростове-на-Дону, Севастополе, Уфе, Брянске, Кисловодске, Астрахани и других городах России они познакомили участников встреч с локальными традициями и историей городов, погрузили туристов в атмосферу путешествий и новых открытий.

В Москве в Академии социального управления прошел форум «Мастерство гостеприимства», в Новосибирске открылся Первый Ремесленный Музей с передвижной экспозицией «Живое дерево», в Мурманске прошла выставка «MURMANSK.TRAVEL MARKET», где действовала яркая фотозона от «Мастеров гостеприимства». Подобные точки притяжения появились в Воронеже на основной улице исторического центра около двух знаковых туристических офисов – «Группы компаний Федерация туризма» и главного сувенирного магазина города «Лики Воронежа», в Чебоксарах в речном порту около знаменитого плавучего музея – сторожевого корабля, в Калининграде, Челябинске и Ямале. В вишневой столице России Вишневарово после иммерсивной экскурсии прошел мастер-класс по изготовлению оладьев с вишней, а в Тверской области, в Родовом доме тверских карел – по изготовлению карельских пирогов, запечённых в русской печи. Ярославская область удивила жителей мастер-классом по росписи ярославских изразцов, в Саратовской области ТИЦ города Балаково запустил новый проект – «Школа волонтеров-экскурсоводов». В Карелии сеть кофеен «Crema Caffe» заряжали своих покупателей хорошим настроением и подавали осенние напитки в брендированных стаканчиках с надписью «Кофе и путешествия».

Много активностей провели Мастера гостеприимства в регионах России для юных путешественников.

Накануне Дня туризма в Астраханской области и Карелии организовали турпоходы, в Дагестане прошла акция «Всегда вместе» для детей семей, родители которых по долгу службы находятся вне дома: ребята посетили экскурсию на высочайшую в мире одиночную песчаную гору – бархан Сарихум, где их ждала яркая программа с катанием на лошадях, квадроциклах и узбекским пловом в больших казанах. В Нижнем Новгороде для ребят прошел фото-квест «Главная улица города», в Ярославле проведен мастер-класс по изготовлению гравюр для детей с ограниченными возможностями здоровья, а на Ямале в Лицее города Салехард школьники приняли активное участие в интерактивной игре «Угадай, где Ямал» и получили в подарок брендированные открытки от «Мастеров гостеприимства», выпущенные к празднику.

В День туризма к поздравлениям с присоединились наставники, эксперты, участники конкурса «Мастера гостеприимства».

«В последние годы под влиянием внешних вызовов туристическая отрасль развивается в нашей стране невиданными темпами. Россияне все более активно путешествуют по своей стране, знакомятся с её историей и традициями, удивительной природой и прекрасными людьми. Но все это было бы невозможно без профессионалов индустрии туризма, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Мастера гостеприимства – конкурс, который позволяет реализовывать их потенциал, находить лучшие кадры для туристической отрасли и развивать внутренний туризм в России. В День туризма желаю всем жителям нашей большой страны ярких путешествий, а работникам индустрии профессионального развития и покорения новых высот», – сказала наставник конкурса «Мастера гостеприимства», заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова.

С профессиональным праздником коллег поздравил наставник конкурса «Мастера гостеприимства», вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров России Вадим Прасов: «День туризма – праздник, который объединяет так много людей – и тех, кто путешествует, и тех, кто делает эти путешествия комфортными, интересными и незабываемыми. Каждый на своем посту, мы делаем общее дело: поступательно развиваем индустрию гостеприимства в нашей стране, по-настоящему богатой рукотворными и нерукотворными достопримечательностями, и центрами бизнес-активности. Коллеги, от всей души желаю лояльных гостей, высокой загрузки и много лет в любимой профессии, которая, уверен, всегда будет нужна людям».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками её проектов стали более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», платформа «Другое дело», Международный строительный чемпионат, проект «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа», конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР, а также проект «Открываем Россию заново».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан департамент оценки и методологии. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. В вузах в 25 регионах страны создано более 50 центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов.

Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

12 марта 2022 года стартовал новый сезон конкурса, заявки подали более 36 тысяч человек. Участники будут пробовать свои силы в четырех новых направлениях «Менеджеры индустрии гостеприимства», «Стартапы и прорывные идеи в туризме», «Развитие территорий» и «Будущее туризма».

Победители, в зависимости от выбранного направления, смогут получить гранты на реализацию самых креативных туристических идей, пройти профильные стажировки, получить предложения по трудоустройству, стать участниками программы наставничества, возможность войти в состав профильных экспертных советов органов власти, определяющих политику в сфере туризма, а также организационную, методологическую и медиа поддержку своих инициатив.

Партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по делам молодежи, Корпорация «Туризм.РФ», компания «Слетать.ру», инновационный центр «Сколково», портал для турагента «Profi.travel», Брендинговое агентство ENDY, Академия гостеприимства, программа «Больше, чем путешествие», Мастерская управления «Сенеж», Образовательный центр «Сириус», Российский союз туриндустрии, Русское географическое общество, Университет SWISSAM, Росзаповедцентр, Российский союз туриндустрии, туристический сервис «RUSSPASS», Российский государственный университет туризма и сервиса, Комитет по туризму города Москвы, Национальная академия гостеприимства, АНО «Проектный офис развития туризма и гостеприимства Москвы», Арт-кластер «Таврида», Фонд «Росконгресс», Федеральная пассажирская компания, Госкорпорация «Роскосмос», онлайн-библиотека Smart Reading, онлайн-школа английского языка Skyeng, Российский Союз Молодежи и другие.

Контактная информация:

Руководитель

Направления региональных коммуникаций

АНО «Россия – страна возможностей»

Елена Барсегова

+7 (926) 189-10-11

elena.barsegova@rsv.ru

Пресс-секретарь конкурса

«Мастера гостеприимства»

Алина Ададурова

+7 (980) 364 06 54

a.adadurova@rsv.ru