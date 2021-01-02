Дагестан присоединился к челенджу #Спасибо2020

По стране идёт онлайн-челлендж под названием #Спасибо2020 — люди благодарят друг друга за все: за помощь, поддержку, терпение, работу и так далее. Благодарности посвящены просто людям, врачам, соседям.

Не осталась в стороне и молодёжь Дагестана: в сети Инстаграм появилось много видео-историй школьников, студентов и других участников челленджа, где они делятся своими интересными и удивительным историями человеческой взаимопомощи.

Третьеклассники школы N21 решили сказать #Спасибо2020 своим педагогам, которым пришлось работать в сложных условиях в период пандемии. #Спасибо2020 сказано также и родителям, которым пришлось подстроиться под новые условия обучения и вовлечься в учебный процесс.

Конечно больше всего #Спасибо было посвящено медикам Дагестана и всей страны, принявших основной удар на себя.